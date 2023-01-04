Метеоролог назвал последствия глобального потепления к концу века

Метеоролог Вильфанд заявил о вероятности повышения температуры в мире к концу века

Только за последние 10 лет температура в высоких и умеренных широтах выросла на 0,45 градуса. Если ситуация не изменится, к концу века средние общемировые температуры могут вырасти на 5-7 градусов, что чревато опустыниванием, засухой и уходом под воду ряда регионов. Об этом «Ленте.ру» рассказал метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Пространственные особенности

«Изменение климата носит ярко выраженные пространственные и временные особенности. Так, глобальное потепление более ощутимо в умеренных и высоких широтах, причем, особенно это касается зимнего периода, — сказал Вильфанд. — Дело в том, что океан, преобладающий в низких широтах, играет роль такого демпфера, поглощающего большие объемы парниковых газов».

За десять лет средние температуры выросли на 0,17 градуса. Но в низких широтах это сотые доли, а в умеренных — 0,45 Роман Вильфанд метеоролог

Метеоролог отметил, что если раньше изменение климата носило эволюционный характер, то теперь радикальные изменения происходят на протяжении жизни одного человека. Причем, проблема не только в потеплении, но и в изменчивости погодных явлений, когда в зимний период происходят резкие потепления, а в летний — похолодания.

Последствия

Метеоролог объяснил, что, чем активнее человек развивает производственные мощности, тем выше объем парниковых газов в атмосфере и быстрее глобальное потепление.

«Увеличивается концентрация двуокиси углерода, закиси азота и метана в атмосфере. Коротковолновая энергия солнца проходит через них, но не может полноценно уйти обратно, из-за этого и происходит потепление. Если ничего не делать, по разным прогнозам к концу века температура может вырасти на 5-7 градусов, что очень тревожно. Ведь самое главное последствие этого для всего земного шара — таяние материковых льдов», — предупредил Вильфанд.

Если растает Гренландский щит, уровень моря поднимется на 5-6 метров, вся прибрежная зона перестанет существовать Роман Вильфанд метеоролог

Опасные природные явления

Глобальное потепление, как отметил метеоролог, принесет с собой не только таяние ледников, но и рост числа опасных природных явлений, который и так наблюдается в последнее время.

«Остро стоит и проблема опустынивания, которая угрожает именно самым густонаселенным южным регионам. Будут еще более тяжелые засухи, которые в свою очередь приведут к миграции населения в поисках воды. Жизнь планеты сильно изменится», — предупредил Вильфанд.

Одно из возможных решений, которое поможет достичь углеродной нейтральности, — лесопосадки, ведь СO2 необходим для питания деревьев, они будут его поглощать. Ну и, конечно, необходимо энергоэффективное производство: будут меняться и промышленность, и сельское хозяйство, животноводство Роман Вильфанд метеоролог

Если человечеству удастся прийти к углеродной нейтральности, то, по словам Вильфанда, рост температур к концу века не должен превысить 1,5-2 градусов.

Ранее стало известно, что в 2022 году экономический ущерб от природных катастроф достиг 260 миллиардов долларов (15,9 триллиона рублей). Такую оценку последствиям разрушительных ураганов, наводнений и пожаров дали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что показатель текущего года на 11 процентов меньше показателя 2021-го, но выше среднего значения за последние 10 лет (207 миллиардов долларов).