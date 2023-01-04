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07:55, 4 января 2023Мир

ВСУ попытались скрыть численность бойцов на купянском направлении

Российская разведка выяснила, что ВСУ на купянском направлении используют ложные позиции

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские войска, действующие на купянском направлении, используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность бойцов на этом участке, рассказал офицер 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Об этом пишет ТАСС.

В районе населенного пункта Куземовка ротная тактическая группа украинской армии, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону и пытается скрыть численность бойцов, выяснила разведка. «Таким образом противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность», — подчеркнул он.

В ноябре командир российской разведгруппы с позывным «Гума» показал передвижение украинской техники через прицел ночного видения. На примере отслеживания одной машины он объяснил, как ВСУ встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне активных боев. Глава группы подчеркнул, что разведчики видят каждое передвижение на позициях ВСУ.

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Марина Совина
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