ВСУ попытались скрыть численность бойцов на купянском направлении

Российская разведка выяснила, что ВСУ на купянском направлении используют ложные позиции

Украинские войска, действующие на купянском направлении, используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность бойцов на этом участке, рассказал офицер 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Об этом пишет ТАСС.

В районе населенного пункта Куземовка ротная тактическая группа украинской армии, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону и пытается скрыть численность бойцов, выяснила разведка. «Таким образом противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность», — подчеркнул он.

В ноябре командир российской разведгруппы с позывным «Гума» показал передвижение украинской техники через прицел ночного видения. На примере отслеживания одной машины он объяснил, как ВСУ встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне активных боев. Глава группы подчеркнул, что разведчики видят каждое передвижение на позициях ВСУ.