Российские разведчики рассказали об отслеживании украинских позиций по ночам

Командир с позывным «Гума»: разведгруппа видит позиции ВСУ в Запорожской области по ночам

Российские разведчики рассказали, каким образом они отслеживают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области по ночам. Их слова приводит РИА Новости.

Командир разведгруппы с позывным «Гума» показал передвижение украинской техники через прицел ночного видения и на примере отслеживания одной машины объяснил, как ВСУ встречают личный состав, продовольствие и боезапас в зоне активных боев.

Глава группы подчеркнул, что разведчики видим каждое передвижение на позициях ВСУ. В частности, на днях они встретили подкрепление.

«Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это все знаем. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются — это они у нас в гостях, и мы знаем — вплоть до подвалов — куда они прячутся», — заключил он.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» назвал преимущество для российских военных перед украинскими. По его мнению, дождливая и ветреная погода помогает Вооруженным силам России.

