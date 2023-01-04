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21:43, 4 января 2023Мир

Вучич поделился ожиданиями относительно 2023 года

Президент Сербии Вучич заявил, что 2023 год будет для мира тяжелее 2022-го
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Европы и мира 2023 год будет тяжелее 2022-го. О своих ожиданиях он рассказал в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, передает ТАСС.

«Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», — сказал Вучич. Он напомнил о том, что США и Европа приближаются к рецессии, а также падают темпы роста экономики Китая.

В декабре прошлого года сербский лидер предсказал, что вооруженный конфликт на территории Украины продлится больше года. По его словам, это приведет к самой тяжелой зиме в истории.

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Марина Совина
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