Вучич поделился ожиданиями относительно 2023 года

Президент Сербии Вучич заявил, что 2023 год будет для мира тяжелее 2022-го

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Европы и мира 2023 год будет тяжелее 2022-го. О своих ожиданиях он рассказал в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, передает ТАСС.

«Должен вам сказать, что я ожидаю, что 2023 год на европейском и мировом уровне будет более сложным, чем 2022 год, гораздо более сложным», — сказал Вучич. Он напомнил о том, что США и Европа приближаются к рецессии, а также падают темпы роста экономики Китая.

В декабре прошлого года сербский лидер предсказал, что вооруженный конфликт на территории Украины продлится больше года. По его словам, это приведет к самой тяжелой зиме в истории.