Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:59, 16 декабря 2022Мир

Президент Сербии предсказал самую тяжелую зиму в истории

Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине приведет к самой тяжелой зиме в истории

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженный конфликт на территории Украины продлится больше года, что приведет к самой тяжелой зиме в истории, считает президент Сербии Александр Вучич. Своим предположением он поделился в эфире «Радио и телевидения Сербии».

По оценке политика, российские и украинские позиции на линии соприкосновения «стабилизировались», но обеим сторонам конфликта «не хватает боеприпасов и людей». И Россия, и Украина «потеряли лучших людей», подчеркнул сербский лидер.

«Рассчитываем, что конфликт на Украине продлится дольше следующего года и что следующая зима будет самой тяжелой в истории мира», — предупредил Вучич.

В том же эфире президент Сербии назвал условия введения санкций против России. По словам Вучича, страна не поддержит антироссийские санкции, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград с целью подтолкнуть страну поддержать ограничительные меры западных стран против России не ослабевают.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС предоставит послабления ряду предпринимателей из России
В Киеве и ряде областей Украины сообщили о попаданиях российских ракет
Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Названы самые популярные у россиян ушедшие из страны бренды одежды
Названо число жертв самого мощного с 2014 года обстрела Донецка
Москвичей предупредили о метели и обильных осадках
Стремящегося Макса осудили на 11 лет колонии за статус в воровском мире России
Аксенов отреагировал на принятие ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму
58-летняя супермодель Эль Макферсон назвала способы сохранить красоту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.