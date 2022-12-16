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01:04, 16 декабря 2022Мир

Сербия назвала условия введения санкций против России

Вучич не поддержит санкции против РФ, пока жизненным интересам Сербии ничего не угрожает
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии» назвал условия введения санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, страна не поддержит антироссийские санкции, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой. Вучич подчеркнул, что внешнее давление на Белград с целью подтолкнуть страну поддержать ограничительные меры западных стран против России не ослабевают.

Политик отметил, что Сербия десять лет жила под санкциями в 1990-2000-х годах. «[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой», — сказал он.

Ранее Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. По словам европейских дипломатов, письменная процедура согласования очередного пакета санкций завершится до полудня пятницы, 16 декабря.

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Марина Совина
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