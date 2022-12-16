Сербия назвала условия введения санкций против России

Вучич не поддержит санкции против РФ, пока жизненным интересам Сербии ничего не угрожает

Президент Сербии Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии» назвал условия введения санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, страна не поддержит антироссийские санкции, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой. Вучич подчеркнул, что внешнее давление на Белград с целью подтолкнуть страну поддержать ограничительные меры западных стран против России не ослабевают.

Политик отметил, что Сербия десять лет жила под санкциями в 1990-2000-х годах. «[Мы] можем выдержать, пока наши жизненные и экзистенциональные интересы не окажутся под угрозой», — сказал он.

Ранее Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. По словам европейских дипломатов, письменная процедура согласования очередного пакета санкций завершится до полудня пятницы, 16 декабря.