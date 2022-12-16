ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Reuters: ЕС согласовал девятый пакет санкций против России, процедуру завершат 16 декабря

Евросоюз (ЕС) в четверг, 15 декабря, согласовал девятый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседников агентства, письменная процедура согласования очередного пакета санкций завершится до полудня пятницы, 16 декабря. Информацию о том, что постпреды стран ЕС согласовали новые рестрикции, подтвердили в председательстве Чехии в объединении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и Балтийских стран по экспорту российского зерна.

Что включат в новый пакет?

По информации СМИ, ЕС в новом пакете задумал расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли.

Согласно проекту, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов. Новые санкции должны затронуть не только авиационную и космическую промышленность, но и военно-промышленный комплекс и ряд других отраслей российской экономики.

Так, с помощью нового пакета санкций Евросоюз намерен остановить «наращивание российских промышленных мощностей», поместив под ограничения 169 организаций, продукция которых «может способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России». В частности, под санкции подпадут двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, «средства борьбы с беспорядками» и электронные компоненты.

Кроме того, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 7 декабря представила предложения организации по девятому пакету санкций, включающие в себя три российских банка и полный запрет на транзакции в отношении Всероссийского банка развития регионов.

Также ограничения предлагалось ввести против почти 200 физлиц и организаций, среди которых военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, главы регионов, предприятия ВПК и политические партии. Глава ЕК также призывала заблокировать четыре российских телеканала, не уточнив, каких именно.

Непростое решение

СМИ отмечали, что между странами ЕС возникли споры по вопросу введения нового пакета санкций против России. На фоне разногласий между государствами-членами ЕС сохраняется возможность блокирования дальнейших решений по теме введения новых антироссийских рестрикций.

В частности, Германия, Франция и Нидерланды потребовали внести коррективы, связанные с поставками российских удобрений и продовольствия развивающимся странам. В текущем варианте санкции ЕС юридически усложняют этот процесс.

Позже глава Евросовета Шарль Мишель признал, что ряд стран ЕС не согласились с деталями нового пакета санкций против России.

Я так понимаю, что по [девятому] пакету санкций опасения выразила не только Венгрия, но и ряд других стран-членов Шарль Мишель Глава Евросовета

Чиновник уточнил, что обсуждение новых антироссийских ограничений продолжится 15 декабря и понадеялся, что в этот же день санкционный пакет будет согласован.