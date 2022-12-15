В Чехии рассказали о согласовании девятого пакета санкций ЕС

В председательстве Чехии заявили о согласовании девятого пакета санкций ЕС против России

Постпреды Евросоюза (ЕС) согласовали девятый пакет санкций против России. Об этом рассказали в председательстве Чехии в ЕС, передает РИА Новости.

Как заявляли европейские дипломаты агентству Reuters, письменная процедура согласования очередного пакета рестрикций завершится до полудня пятницы, 16 декабря.

Ранее сообщалось, что ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и Балтийских стран по экспорту российского зерна.