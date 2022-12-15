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21:20, 15 декабря 2022Мир

Стало известно о возможной отмене принятия ЕС девятого пакета санкций

РИА Новости: ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за Польши

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Евросоюз, вероятно, отложит принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и Балтийских стран по экспорту российского зерна. О возможной отмене принятия стало известно источнику агентства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию. Согласно проекту девятого пакета санкций, в Россию могут запретить поставки авиадвигателей и их компонентов, а также ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов.

Новые санкции должны затронуть не только авиационную и космическую промышленность, но и военно-промышленный комплекс и ряд других отраслей российской экономики.

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Юлия Мискевич
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