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00:48, 4 января 2023Мир

В Белом доме оценили возможность урегулирования конфликта на Украине в 2023 году

Белый дом: сохранение за РФ новых территорий не может быть залогом переговоров по Украине
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Globallookpress.com

Сохранение в составе РФ новых территорий не может быть основой и залолом для реальных переговоров между Киевом и Москвой, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Политик ответила на вопрос о возможности урегулирования конфликта на Украине в 2023 году. Она напомнила, что позиция Вашингтона «ничего об Украине без Украины». По слова представителя администрации президента США Джо Байдена, американская сторона поддерживает «установление справедливого мира». В Вашингтоне считают, что урегулирование на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН.

«Трудно всерьез воспринимать идею о готовности РФ к добросовестной дипломатии, когда они повышают ставки, аннексируя украинскую территорию и настаивая на ее сохранении в составе РФ. Это совершенно не является основой для реальной дипломатии», — оценила она перспективы.

25 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к переговорам со всеми сторонами конфликта на Украине.

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Марина Совина
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