Задержан передававший Украине данные о российской армии житель Мелитополя

РИА Новости: задержан житель Мелитополя, сообщавший спецслужбам Украины данные об армии РФ

В Мелитополе Запорожской области сотрудниками силовых структуры был задержан местный житель, который передавал спецслужбам Украины данные о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства.

«Гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что местный житель был завербован украинской стороной через интернет. Материалы по данному случаю переданы в органы юстиции, за содеянное фигуранту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В конце декабря в Херсонской области ФСБ задержала 54-летнего украинского агента, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о дислокации и маршрутах Вооруженных сил России.

