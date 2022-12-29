ФСБ задержала передававшего СБУ данные о дислокации ВС РФ украинского агента

ФСБ России задержала жителя Херсонской области за передачу СБУ сведений о дислокации ВС РФ

В Херсонской области ФСБ задержала 54-летнего украинского агента, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о дислокации и маршрутах Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, фигурант собирал сведения о российской армии и отправлял их украинским спецслужбам. В его обязанности входило узнавать места дислокации, численность подразделений, маршруты перемещения и виды используемой в специальной военной операции (СВО) техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.

Известно, что информацию задержанный пересылал через мессенджер WhatsApp сотруднику СБУ, а тот перенаправлял данные Вооруженным силам Украины (ВСУ). Тогда украинские военнослужащие могли корректировать удары по позициям российской армии.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Сейчас агент находится в СИЗО.