Внук генерала де Голля обвинил Запад в подготовке «заговора» против России

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад заранее занялся подготовкой «заговора» против России. Об этом он заявил в беседе с ассоциацией «Франко-Российский Диалог», текст встречи опубликовало издание AgoraVox.

Внук де Голля заявил, что число и глубина санкций против Москвы говорят, что ограничения были спланированы давно. Он назвал их «самой настоящей экономической войной», выгоду от которой приобретают США. Де Голль добавил, что в экономическом и финансовом кризисе нет вины России.

«Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются», — рассказал он.

Де Голль также осудил замораживание российских активов и подчеркнул, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».

Ранее внук генерала де Голля заявил, что судьбы Франции и России объединены. «Я верю в постоянство франко-российских отношений», — подчеркнул он.