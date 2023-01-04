Историк раскрыла тайный политический инструмент Зеленского

WP: историк Рабинович-Фокс рассказала о тайном послании, скрытом в стиле Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский использует одежду как символ и послание всему миру, пишет Эйнав Рабинович-Фокс, которая преподает историю США, женщин и гендера в Западном резервном университете Кейза, для статьи в The Washington Post (WP).

По ее словам, военная одежда уже давно помогает государственным лидерам формировать свой имидж, но важны детали. Эксперт указала на стиль Зеленского во время выступления на совместном заседании Конгресса США 21 декабря. Его речь понравилось многим американцам. «Но он также сделал заявление своим внешним видом. Вместо традиционного костюма и галстука Зеленский надел то, что теперь стало его фирменным стилем: оливково-зеленую толстовку с украинским трезубцем на груди, брюки карго и рабочие ботинки», — рассказала историк.

По ее словам, Зеленский больше напоминает солдата, чем политического лидера. «Мода часто перформативна, что делает ее ценным политическим инструментом», — раскрыла тайный смысл автор. Она отметила, что Зеленскому, комику с минимальным политическим или военным опытом, до того, как стать президентом, «пришлось одновременно выстраивать свой стиль и политическую легитимность». По ее мнению, внешний вид главы государства говорит о его патриотизме.

«Время покажет, будет ли Зеленский придерживаться своего военного стиля, или в мирное время он вернется к официальной гражданской одежде. Так или иначе, большую часть прошлого года ему удалось установить новые визуальные стандарты для демократических политических лидеров. Зеленский доказал, что понимает правила театра — политические, военные и культурные», — подчеркнула Рабинович-Фокс.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс высмеяла украинского президента Владимира Зеленского из-за его манеры носить одежду милитари-стиля во время встреч на высоком уровне.