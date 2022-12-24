В США назвали стиль одежды Зеленского пропагандой

Американская журналистка Оуэнс назвала стиль одежды Зеленского пропагандой

Американская журналистка Кэндис Оуэнс высмеяла украинского президента Владимира Зеленского из-за его манеры носить одежду милитари-стиля во время встреч на высоком уровне. Об этом она написала в Twitter.

«Не могу перестать смеяться над стилем одежды Зеленского, будто он только что вылез из окопа, такая постоянно маячащая перед глазами пропаганда», — подчеркнула Оуэнс. По ее словам, все «геройские вещи» Зеленский делает с деньгами американских налогоплательщиков. Таким образом, добавила она, у украинского лидера не хватает времени надеть костюм на важные официальные встречи.

Ранее Daily Mail сообщал, что в одежде Владимира Зеленского разглядели тайное послание, адресованное жителям другого континента. Глава государства встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом. Для официального визита Зеленский выбрал футболку-поло цвета хаки с нашивкой на рукаве.