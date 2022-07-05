В одежде Зеленского увидели тайное послание жителям другого континента

Daily Mail: в одежде президента Зеленского разглядели тайное послание жителям Австралии

В одежде президента Украины Владимира Зеленского разглядели тайное послание, адресованное жителям другого континента. Об этом пишет Daily Mail.

Глава государства встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом. Для официального визита Зеленский выбрал футболку-поло цвета хаки с нашивкой на рукаве. В данном патче пользователи сети увидели секретный смысл, поскольку на нем были изображены флаг Украины, кенгуру и надпись «Об’єднані з Україною» («объединенные с Украиной»).

Известно, что Австралия приняла сторону Украины в период проведения Россией спецоперации на территории государства. Кроме того, страна регулярно вкладывает денежные средства в военную и гуманитарную помощь. На упомянутой встрече политики договорились о новых поставках оружия и дополнительных санкциях в адрес Российской Федерации.

Ранее в марте продюсер и имиджмейкер Мария Тарханова прокомментировала образ Владимира Зеленского на выступлении перед Конгрессом США. По словам эксперта, его появление в футболке свидетельствует о том, что президенту «не до белых воротничков». Негодование по поводу внешнего вида политика выразил американский экономист Питер Шифф, посчитав это проявлением неуважения.

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