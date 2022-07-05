Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

В одежде Зеленского увидели тайное послание жителям другого континента

Daily Mail: в одежде президента Зеленского разглядели тайное послание жителям Австралии
Энтони Албаниз и Владимир Зеленский

Энтони Албаниз и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В одежде президента Украины Владимира Зеленского разглядели тайное послание, адресованное жителям другого континента. Об этом пишет Daily Mail.

Глава государства встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом. Для официального визита Зеленский выбрал футболку-поло цвета хаки с нашивкой на рукаве. В данном патче пользователи сети увидели секретный смысл, поскольку на нем были изображены флаг Украины, кенгуру и надпись «Об’єднані з Україною» («объединенные с Украиной»).

Известно, что Австралия приняла сторону Украины в период проведения Россией спецоперации на территории государства. Кроме того, страна регулярно вкладывает денежные средства в военную и гуманитарную помощь. На упомянутой встрече политики договорились о новых поставках оружия и дополнительных санкциях в адрес Российской Федерации.

Ранее в марте продюсер и имиджмейкер Мария Тарханова прокомментировала образ Владимира Зеленского на выступлении перед Конгрессом США. По словам эксперта, его появление в футболке свидетельствует о том, что президенту «не до белых воротничков». Негодование по поводу внешнего вида политика выразил американский экономист Питер Шифф, посчитав это проявлением неуважения.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили советы европейцам менять бытовую технику
«Газпром» обязали отдать более триллиона рублей
Россиянина задержали за разбойные нападения на дальнобойщиков
Власти рассказали о жалобах на восстановительные работы после обстрела ВСУ
Госдума приняла проект об обеспечении спецопераций за границей
Раскрыта причина возобновления популярности ипотеки в России
Санду заявила о шестикратном росте цен на газ за последний год в Молдавии
Вероятность возвращения замороженных резервов России оценили
Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
Красная рыба в России подорожала более чем вдвое
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.