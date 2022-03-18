Во внешнем виде Зеленского увидели послание публике

Имиджмейкер заявила, что Зеленский подает публике сигналы с помощью одежды

Появление украинского президента Владимира Зеленского на публике в футболке можно расценивать как намек на то, что он не собирается играть по чужим правилам. Такое послание в его одежде увидела председатель Союза пиарщиков России, продюсер и имиджмейкер Мария Тарханова, чьи комментарии приводит KP.RU.

Ранее в своем Twitter-аккаунте американский экономист Питер Шифф обратил внимание на внешний вид Зеленского во время выступления перед Конгрессом США в среду, 16 марта. Он выразил негодование по поводу того, что украинский лидер предстал перед публикой в футболке. «Я все понимаю, времена сейчас нелегкие, но неужели у президента Украины нет костюма? Я сам не особо уважаю нынешних конгрессменов, но все же не стал бы выступать перед ними в футболке, чтобы не проявлять непочтение к законодательной власти или США», — высказался Шифф.

Тарханова считает, что при помощи одежды глава государства подает публике сигнал. «Очевидно, что своим потрепанным видом Зеленский подает сигнал о том, что ему не до белых воротничков. Это игра на публику. Послание однозначно прочитывается так: "Посмотрите на меня и поймите, в каком состоянии моя страна"», — объяснила имиджмейкер.

Ранее в марте президента Франции Эммануэля Макрона уличили в попытке скопировать образ Зеленского. Журналистка Джанет Стрит-Портер заметила, что французский лидер резко сменил имидж — судя по недавним снимкам его личного фотографа, на смену деловому костюму пришла щетина и псевдоармейский брендинг. Стрит-Портер считает, что таким образом Макрон пытался приблизиться к образу Зеленского, который буквально «переписал правила политической презентации» после начала российской спецоперации на Украине.