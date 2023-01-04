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00:49, 4 января 2023Мир

В Бельгии признали нулевой эффект от антироссийских санкций

Экс-премьер Бельгии Верхофстадт назвал эффект от санкций Евросоюза против России нулевым
СюжетСанкции против России:
Ги Верхофстадт

Ги Верхофстадт . Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт публично признал, что санкционная политика Евросоюза против России провалилась. С таким заявлением выступил венгерский новостной телеканал М1.

Издание прокомментировало публикацию Верхофстадта в социальной сети Twitter, где евродепутат назвал эффект от санкций против России нулевым. «Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие!» — написал экс-премьер.

Журналисты издания напомнили, что Верхофстадт «часто критикует Венгрию и ее правительство, а также политиков, отстаивающих национальные интересы, впервые за долгое время признал, что санкционные меры, принятые с целью сломить Россию, оказались неэффективными».

Ранее президент России Владимир Путин заявил об объявленной санкционной войне против страны. Глава государства подчеркнул, что Запад не достиг своих целей. «Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — отметил российский лидер.

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Марина Совина
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