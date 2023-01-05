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23:53, 5 января 2023Мир

Два человека погибли при крушении самолета в Испании

El Pais: два человека погибли при крушении самолета в испанской провинции Мурсия

Фото: Jon Nazca / Reuters

Два человека погибли в результате крушения легкого самолета в испанской провинции Мурсия, сообщает газета El Pais.

По ее информации, двухместный самолет, на котором летели двое мужчин, 54 и 47 лет, разбился в районе аэродрома Лос-Гарранчос​​​. Это произошло примерно в 500 метрах от места взлета.

По предварительным данным, пилот небольшого самолета потерял управление. В результате удара о землю воздушное судно загорелось.

Полиции и пожарным удалось найти обломки легкого самолета и тела погибших.

В октябре в США погиб американский студент, который арендовал небольшой частный самолет для экстравагантного ужина с подругой. Молодой человек случайно попал под вращающийся винт и умер от полученных травм.

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Марина Совина
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