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21:57, 5 января 2023Мир

МИД ФРГ негативно отреагировал на предложение о прекращении огня на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: рождественское перемирие не принесет безопасности украинцам

Фото: Emilie Madi / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок негативно отреагировала на распоряжение президента России Владимира Путина прекратить огонь на Украине до 7 января. Своим мнением она поделилась в Twitter.

По словам главы МИД, рождественское перемирие «не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией».

Бербок также пообещала, что Германия будет продолжать поддерживать жителей Украины, «чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении». Министр добавила, что Россия намерена продолжить боевые действия.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Марина Совина
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