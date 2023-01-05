Шестеро детей пострадали при пожаре в российском городе

В Чебоксарах 10 человек, в том числе шестеро детей, пострадали при пожаре в квартире

В Чебоксарах Чувашской Республики произошел пожар в квартире девятиэтажного дома, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Огонь разгорелся в доме 29 на улице Шевченко, на втором этаже. Уточняется, что среди пострадавших детей двое — в возрасте одного года и трех месяцев — находятся в тяжелом состоянии.

ГУ МЧС по Чувашии уточняет, что пожар еще не ликвидирован. Из дома эвакуировали 14 человек.

В ноябре в Башкирии при пожаре в частном доме погибла семья с пятью детьми. Причиной могло стать короткое замыкание.

