Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 5 января 2023Россия

Шестеро детей пострадали при пожаре в российском городе

В Чебоксарах 10 человек, в том числе шестеро детей, пострадали при пожаре в квартире
СюжетПожары в России

Фото: МЧС России Главное управление по Чувашской Республике

В Чебоксарах Чувашской Республики произошел пожар в квартире девятиэтажного дома, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Огонь разгорелся в доме 29 на улице Шевченко, на втором этаже. Уточняется, что среди пострадавших детей двое — в возрасте одного года и трех месяцев — находятся в тяжелом состоянии.

ГУ МЧС по Чувашии уточняет, что пожар еще не ликвидирован. Из дома эвакуировали 14 человек.

В ноябре в Башкирии при пожаре в частном доме погибла семья с пятью детьми. Причиной могло стать короткое замыкание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал отомстить за каждого убитого россиянина
В Италии опровергли сообщения о поставках Украине противопехотных мин
Столичная Снегурочка раскрыла отношение сына к ее работе
В Белоруссии сообщили о наращивании совместной с Россией группировки войск
Шестеро детей пострадали при пожаре в российском городе
Названы самые популярные у россиян новогодние направления за границей
ВС России нанесли удар по позициям ВСУ под Сватово
В США заявили о разрушении Путиным планов Запада
Генсек НАТО назвал оружие путем к миру на Украине
Итальянская компания перестала закупать российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.