Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи

Yonhap: в декабре дрон КНДР проник в зону у офиса президента Южной Кореи Юн Сок Еля

В бесполетную зону P-73 рядом с офисом президента Южной Кореи Юн Сок Еля проник беспилотник КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Инцидент произошел 26 декабря. «Он [дрон — прим. «Лента.ру»] ненадолго пролетел над северным краем зоны, но не приблизился к ключевым объектам безопасности», — рассказал чиновник Южной Кореи на условиях анонимности. Отмечается, что радиус бесполетной зоны составляет около 3,7 километров. О проникновении БПЛА в зону Юн Сок Елю доложил министр обороны Ли Чжон Соп во время совещания, посвященному мерам по борьбе с дронами.

Уточняется, что это был один из пяти летательных аппаратов, которые пересекли военную демаркационную линию. Южнокорейским военным не удалось их сбить, что вызвало вопросы по поводу их системы противовоздушной обороны, пишет агентство.

26 декабря Минобороны Южной Кореи сообщило, что пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны. Тогда сообщалось, что один из БПЛА пролетел над северным районом Сеула.