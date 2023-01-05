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18:57, 5 января 2023Культура

Названа причина госпитализации Михалкова

ТАСС: режиссера Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков попал в больницу с гриппом. Причину госпитализации агентству ТАСС назвали в пресс-службе кинодеятеля.

«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», — заявили там, не приведя других подробностей состояния Михалкова.

Ранее 5 января Telegram-канал Baza сообщил, что Никита Михалков попал в больницу якобы с пневмонией из-за коронавируса. «Интерфаксу» факт госпитализации подтвердил свой источник.

Сообщалось, что 77-летнего кинодеятеля изначально госпитализировали в московскую ГКБ № 67, но затем перевезли в другую больницу с помощью реанимационной бригады. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Антон Похиляк
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