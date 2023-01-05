Лев атаковал дрессировщика во время выступления на арене цирка в Сочи

Лев атаковал дрессировщика Макаренко во время выступления на арене цирка в Сочи

Лев атаковал дрессировщика Алексея Макаренко во время выступления на арене цирка в Сочи. Об этом рассказал в своем Telegram-канале дрессировщик Эдгар Запашный.

По словам Запашного, причиной инцидента стал конфликт между находившимися на манеже львами. Дрессировщик попытался разнять двух животных и был атакован третьим львом.

Защищать Макаренко бросилась его супруга Ольга Борисова, отогнав льва. Также Запашный сообщил, что Макаренко сможет вернуться к работе уже вскоре после оказания ему медицинской помощи.

В ноябре подвергся нападению тигра и сам Запашный. Дрессировщик выложил видео, на котором можно увидеть его окровавленное лицо, и подчеркнул, что сам виноват в случившемся. По его словам, тигр Рой отмахнулся лапой, а сам он в это время отвлекся на помощника.