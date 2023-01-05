Украине предрекли масштабное наступление зимой

Аналитик Дикинсон: Украина готовит масштабное наступление зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят силы для масштабного наступления зимой, считает аналитик Атлантического совета (Atlantic Council) Питер Дикинсон. Его слова приводит Euronews.

Эксперт предрек этому наступлению решающее значение в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины.

По его словам, сейчас ВСУ готовят войска и начинают экономить боеприпасы, чтобы нанести удар до того, как земля промерзнет под воздействием минусовых температур. Дикинсон уверен, что Украине необходимо сохранить успешный импульс наступательных операций осени, чтобы достичь перелома в боевых действиях.

Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев хочет активизировать весной боевые действия. По мнению Буданова, разведка ожидает, что «самые горячие бои» будут в марте. «Украина планирует крупное наступление весной», — добавил он, не уточнив детали.