В Палате представителей Конгресса США в седьмой раз не смогли избрать спикера

В Палате представителей конгресса США в седьмой раз подряд не смогли избрать спикера

Палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам голосования, наибольшее количество голосов получил демократ Хаким Джефрис — 212 из необходимых 218, — в очередной раз получивший поддержку всей фракции. Количество голосов за изначального фаворита гонки, республиканца Кевина Маккарти, снова уменьшилось и составило 201, 19 представителей внутрифракционной оппозиции проголосовали за альтернативного кандидата — конгрессмена Байрона Дональдса.

Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что администрация президента США не собирается каким-либо образом вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей Конгресса. По ее словам, решением данного вопроса должны заниматься исключительно американские законодатели.