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12:30, 5 января 2023Экономика

Россиянам напомнили о необходимости платить налог за подарки

Россиянам напомнили о необходимости платить налог за подарки дороже четырех тысяч рублей

Фото: freestocks / Unsplash

Подарки стоимостью свыше четырех тысяч рублей облагаются налогом. Об этом напомнили доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова и член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко в беседе с Ura.ru.

В случае, если подарок сотруднику дарит работодатель, ему необходимо самому рассчитать и удержать 13-процентный налог из ближайшей зарплаты. При этом денежные подарки не облагаются НДФЛ. Однако, чтобы такой подарок не считался взяткой, необходимо оформить у нотариуса специальный договор дарения.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев напомнил, что пенсионеры обладают льготами или налоговыми освобождениями по налогу на доходы физлиц, по имущественным налогам. При этом дополнительные льготы для пенсионеров могут предоставлять и российские регионы.

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Алевтина Запольская
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