Пенсионерам напомнили о льготах по налогам

Финансист РЭУ Ахмадеев напомнил о льготах для пенсионеров по налогам на доход и имущество

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев заявил, что для ряда россиян действуют льготы. Благодаря им пенсионеры освобождаются от уплаты некоторых налогов, пишет «Прайм».

Эксперт напомнил, что пенсионеры обладают льготами или налоговыми освобождениями по налогу на доходы физлиц, по имущественным налогам. Однако если пенсионер по возрасту и по состоянию здоровья занимается предпринимательством, то послабления для него не действуют.

Финансист добавил, что российские регионы имеют предоставлять дополнительные льготы для пенсионеров. Например, субъекты имеют право увеличивать послабления по земельному налогу: например, они способны расширить площадь участка, не попадающего под налогообложение.

Ранее россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий. Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что с 1 января изменилась схема получения выплаты для граждан, получающих ее через «Почту России»,

