Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину, Сирию и газ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5 января телефонные переговоры, в процессе которых обсудили среди прочего ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации турецкого лидера сообщило агентство Anadolu.

Так, Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога вокруг украинского конфликта, которые проявились в зерновой сделке и обмене военнопленными, а также высказал мнение, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий.

