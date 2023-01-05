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13:57, 5 января 2023Мир

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили по телефону Украину, Сирию и газ

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5 января телефонные переговоры, в процессе которых обсудили среди прочего ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации турецкого лидера сообщило агентство Anadolu.

Так, Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога вокруг украинского конфликта, которые проявились в зерновой сделке и обмене военнопленными, а также высказал мнение, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий.

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Антон Похиляк
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