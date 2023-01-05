Эрдоган обсудил с Путиным проект газового хаба

Президент Турции Эрдоган обсудил по телефону с Путиным проект газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным проект газового хаба. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

В ходе переговоров Эрдоган заверил Путина, что Анкара укрепила и продолжает укреплять необходимую для создания центра природного газа энергетическую инфраструктуру. Кроме того, президент Турции сообщил о подготовке дорожной карты по реализации проекта хаба.

О том, что Турция приступила к работам реализации предложенного Россией проекта газового хаба, стало известно 3 января. По словам министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза, предварительные сроки подготовки — год. Политик также заявил, что со временем интерес европейских стран к проекту может возрасти. «Мы думаем, что клиентов из Европы на этой платформе будет много», — заявил он.

Донмез также сообщил, что на платформе будут действовать рыночные механизмы по реализации природного газа, и Анкара не намерена вводить какие-либо ограничения на создаваемом в Стамбуле хабе из-за