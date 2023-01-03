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08:45, 3 января 2023Экономика

Турция отказалась ограничивать сделки по газу на создаваемом с Россией хабе

Минэнерго Турции отказалось ограничивать сделки на создаваемом с Россией газовом хабе
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Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез заявил, что Анкара не намерена вводить какие-либо ограничения на создаваемом в Стамбуле газовом хабе. Его заявление приводит ТАСС.

По словам турецкого министра, на данной платформе будут действовать рыночные механизмы по реализации природного газа.

Отвечая на вопрос о том, как будет работать хаб в условиях санкций против России, Донмез указал, что Турция не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем и ограничивать сделки.

Ранее заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что создание газового хаба в Турции не имеет особого смысла, если его не поддержит руководство Евросоюза. По его словам, для получения больших объемов газа из этого хаба европейские страны должны, во-первых, гарантировать спрос на многие годы вперед, а во-вторых, создать на своей территории дорогостоящую инфраструктуру.

Марина Совина
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