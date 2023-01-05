Еврокомиссия заявила о продолжении расследования диверсии на «Северных потоках»

ЕК: расследование диверсии на «Северных потоках» продолжается в Дании, Швеции и Германии

Расследование диверсии на «Северных потоках» продолжается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).

По его словам, работы ведутся под руководством затронутых этим инцидентом государств — Дании, Швеции и Германии. Они являются ответственными за процесс расследования.

Масштабные разрушения на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Шведские исследователи подтвердили факт диверсии и то, что на месте утечек газа нашли следы взрывчатки. Однако виновник взрыва пока так и не найден.

Некоторые представители европейских стран указывают, что главным подозреваемым является Россия, однако не могут однозначно приписать ответственность за нападение какой-то одной стране. Другие, наоборот, не считают Москву виновной в диверсиях.