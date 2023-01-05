Еврокомиссия заявила о продолжении расследования диверсии на «Северных потоках»
Расследование диверсии на «Северных потоках» продолжается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).
По его словам, работы ведутся под руководством затронутых этим инцидентом государств — Дании, Швеции и Германии. Они являются ответственными за процесс расследования.
Масштабные разрушения на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Шведские исследователи подтвердили факт диверсии и то, что на месте утечек газа нашли следы взрывчатки. Однако виновник взрыва пока так и не найден.
Некоторые представители европейских стран указывают, что главным подозреваемым является Россия, однако не могут однозначно приписать ответственность за нападение какой-то одной стране. Другие, наоборот, не считают Москву виновной в диверсиях.