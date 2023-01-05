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18:26, 5 января 2023Путешествия

В Индии задержали туриста из России

Туриста из России задержали в Индии за подъем на священный холм

Фото: VIREN DESAI / Legion-media.ru

В Индии задержали 34-летнего туриста из России за восхождение на священный холм Аннамалаи. Об этом сообщает The Hindu.

Задержанный и двое его товарищей поднялись на холм и запустили квадрокоптер чтобы снять на видео индуистский храм Аннамалаияра, посвященный Шиве.

Как уточняют индийские власти, подниматься на холм Аннамалаи можно только во время религиозного фестиваля «Картигай Дипам», получив специальное разрешение. Использование коптеров здесь запрещено по правилам безопасности.

Ранее сообщалось, что двоих россиян задержали в штате Уттар-Прадеш на севере Индии за нелегальное нахождение на территории страны и нападение на полицейского. По информации издания, Наталья К. и Ярослав Р., проживавшие под псевдонимом Шьямсундар Чаран Дас, прибыли в страну в 2013 году по туристическим визам, срок действия которых истек два года назад. При задержании они избили стража правопорядка.

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Алевтина Запольская
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