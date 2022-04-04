Россиян задержали в Индии за нападение на полицейского

Двоих россиян задержали на севере Индии за нападение на полицейского и просроченные визы

Двоих россиян задержали в штате Уттар-Прадеш на севере Индии за нелегальное нахождение на территории страны и нападение на полицейского. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает India Today.

По информации издания, Наталья К. и Ярослав Р., проживавшие под псевдонимом Шьямсундар Чаран Дас, прибыли в страну в 2013 году по туристическим визам, срок действия которых истек два года назад. При задержании они избили стража правопорядка.

В полиции уточнили, что ранее в 2020 году паре было предъявлено обвинение в пренебрежении правилами пожарной безопасности при строительстве дома. Кроме того, было возбуждено дело в связи с возведением семиэтажного здания, вместо разрешенного властями трехэтажного.

По данным «Известий», российское посольство обратилось в МИД Индии за официальной информацией о задержании граждан.

Ранее в марте в Иркутской области 37-летнего россиянина приговорили к двум с половиной годам колонии строгого режима за нападение на полицейского. Как установил суд, 15 сентября 2021 года правоохранитель прибыл за сожительницей россиянина, которую заподозрили в краже, и попросил ее проследовать в участок. В этот момент пьяный мужчина распылил в лицо стража правопорядка аэрозольный освежитель воздуха и начал его бить руками и ногами.