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10:51, 5 января 2023Мир

В Германии оценили возможности Киева вернуть Крым и Донбасс

Политолог Меллинг назвал нереалистичной задачей для Киева вернуть Донбасс и Крым

Фото: Yana Gorbunova / Unsplash

Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям Кристиан Меллинг в материале для издания ZDF оценил вероятность возвращения Киевом территорий Донбасса и Крыма.

По мнению политолога, поставленная украинскому командованию задача является нереалистичной.

«Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — считает Меллинг.

Для максимально эффективного использования ограниченных ресурсов Украине придется расставить приоритеты, заключил он.

Ранее обозреватель Джонатан Тобин также назвал нереалистичной цель украинского лидера Владимира Зеленского вернуть территории Крыма и Донбасса. Кроме того, это стремление может привести к серьезной эскалации конфликта, считает он.

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Варвара Кошечкина
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