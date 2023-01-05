В Германии оценили возможности Киева вернуть Крым и Донбасс

Политолог Меллинг назвал нереалистичной задачей для Киева вернуть Донбасс и Крым

Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям Кристиан Меллинг в материале для издания ZDF оценил вероятность возвращения Киевом территорий Донбасса и Крыма.

По мнению политолога, поставленная украинскому командованию задача является нереалистичной.

«Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — считает Меллинг.

Для максимально эффективного использования ограниченных ресурсов Украине придется расставить приоритеты, заключил он.

Ранее обозреватель Джонатан Тобин также назвал нереалистичной цель украинского лидера Владимира Зеленского вернуть территории Крыма и Донбасса. Кроме того, это стремление может привести к серьезной эскалации конфликта, считает он.