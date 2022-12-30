Federalist: цели Зеленского вернуть Крым и Донбасс являются нереалистичными

Обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания Federalist назвал нереалистичной цель украинского лидера Владимира Зеленского вернуть территории Крыма и Донбасса. Кроме того, это стремление может привести к серьезной эскалации конфликта.

По мнению Тобина, Вашингтону следует пересмотреть политику в отношении Украины. Поддержка, которую Белый дом оказывает Киеву, необоснованная, так как у США нет прямой заинтересованности в том, чтобы Крым и Донбасс вновь вернулись под контроль киевского режима, считает автор статьи.

«Клятва Зеленского продолжать боевые действия до тех пор, пока ядерная держава не будет полностью разгромлена и отброшена к границам 2014 года, гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно, от чего выиграет только украинский лидер», — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что формула мира, предложенная украинским лидером, иллюзорна, а Киев очевидно не готов к диалогу. Он подчеркнул, что Москва не намерена разговаривать на подобных условиях.