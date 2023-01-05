Пленные украинские военные рассказали о своем отношении к Зеленскому

РИА Новости: пленные украинские военные назвали Зеленского шавкой и марионеткой

Пленные украинские военные рассказали о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеозапись опубликовало агентство РИА Новости в Telegram со ссылкой на Министерство обороны России.

В ролике показаны двое мужчин в военной форме, находящихся в пустом помещении. Первый заявил, что командования никогда не было на передовой, судя «по разговору хлопцев». Он также отрицательно ответил на вопрос собеседника, которого не видно в кадре, и чей голос изменен, о том, способен ли Зеленский сам принять решение.

«Он марионетка у них. Не марионетка, шавка. Вот так даже будет лучше», — сказал он.

Второй мужчина рассказал, что военных кинули «как мясо», сказав «сидите в окопе и наблюдайте».

Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать финансировать Украину, если Владимир Зеленский перестанет стремиться к продвижению на поле боя. По его словам, президент понимает, что необходимо «продолжать давить педаль газа».