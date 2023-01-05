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14:36, 5 января 2023Ценности

Перечислены четыре способа предотвратить старение кожи

Дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер посоветовала использовать ретиноиды от старения кожи

Фото: Shutterstock

Дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер перечислила четыре способа предотвратить старение кожи, которые необходимо применять с 20 лет. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам доктора, солнцезащитный крем должен стать неизменной ежедневной рутиной. При этом важно правильно подобрать средство по типу кожи и наносить его в любое время года, добавила она.

Помимо этого, эксперт посоветовала использовать ретиноиды (небольшие жирорастворимые соединения, выполняющие две основные функции: антиоксидант и обновление клеток — прим. «Ленты.ру»). Однако Гендлер отметила, что данные препараты в больших дозировках нельзя употреблять без рекомендации врача.

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Кроме того, дерматолог порекомендовала добавить в рацион витамин С, поскольку он является антиоксидантом и защищает клетки кожи от повреждений. В заключение Гендлер рассказала, что местные ферменты, находящиеся в органической косметике, позволяют восстановить кожу от солнечного воздействия и сохранить ее моложавый внешний вид.

В декабре дерматолог и косметолог Елена Мошкова назвала способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц. Так, в число повышающих тонус кожи процедур специалистка внесла массаж, гигиеническую чистку и пилинг с эффектом биоревитализации, а также саму биоревитализацию и мезотерапию.

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Екатерина Ештокина
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