Байден попытался пересказать мудрость от соседа и озадачил американцев

Президент США Байден озадачил американцев сравнением мира с заплаткой на джинсах

Президент США Джо Байден озадачил американцев, попытавшись во время одного из своих выступлений в Кентукки пересказать мудрость, услышанную от соседа. Об этом сообщает Fox News.

«Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я долго занимаюсь этим, ребята. Наши лучшие дни впереди, а не позади. Я уже давно говорил об этом, и я имею виду, что я никогда, никогда, никогда не был более оптимистично настроен в отношении перспектив Америки, как сегодня. Никогда, никогда. Я объехал более 140 стран. Перефразирую слова своего старого соседа: остальные страны мира это не заплатка на наших джинсах. Если мы делаем то, что мы хотим делать, что мы должны делать», — сказал президент.

Многие пользователи социальных сетей, в том числе американские журналисты, не поняли, что именно имел в виду Байден. В ней отмечается, что в ходе поездки в Кентукки президент «продолжил свою традицию делать сбивающие с толку заявления».

Ранее американцы высмеяли новогоднее обращение Байдена, в котором он пообещал продолжить политическую деятельность в 2023 году. Пользователи социальной сети Twitter призвали президента обратить внимание на существующие проблемы США, а также вспомнили его многочисленные оговорки. Некоторые также поинтересовались, какие достижения были совершены Байденом в 2022 году и указали на то, что еда в стране достигла самых высоких цен в истории. Кто-то также предложил Байдену подать в отставку, чтобы его «можно было уважать хотя бы за одну вещь».