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17:35, 5 января 2023Мир

Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование конфликта на Украине

Президент Турции Эрдоган предложил посредничество в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта на Украине. Об это сообщает ТАСС.

Турецкий лидер в очередной раз предложил Зеленскому посредничество в урегулировании ситуации. «Президент Эрдоган в ходе разговора сообщил о готовности возложить на себя миссию модератора и посредника с целью обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении пресс-службы турецкой стороны.

В этот же день Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога вокруг украинского конфликта, которые проявились в зерновой сделке и обмене военнопленными, а также высказал мнение, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий.

Также сообщалось, что Эрдоган призвал Путина к скорейшему одностороннему прекращению огня на Украине и урегулированию кризиса мирным путем.

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Варвара Кошечкина
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