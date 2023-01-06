Бывший премьер правительства Дагестана погиб в ДТП

МВД: бывший премьер Дагестана Абдулаев погиб в ДТП в Махачкале

Бывший премьер-министр Дагестана Магомед Абдулаев погиб в ДТП в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла 5 января около 20:00 на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале. 55-летний житель Кизилюрта за рулем машины «ВАЗ-21214» сбил пешехода, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

«По имеющейся информации, погибший — Абдулаев Магомед Имранович, бывший председатель правительства РД», — сообщили в МВД.

Абдулаев возглавлял правительство Дагестана с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что в Омской области сбивший двоих пешеходов судья предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о Владиславе Куминове. Находясь за рулем автомобиля Honda, он сбил двоих переходивших дорогу пешеходов. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.