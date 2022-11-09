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18:00, 9 ноября 2022Силовые структуры

Сбивший двоих пешеходов российский судья предстанет перед судом

В Омской области сбивший двоих пешеходов судья предстанет перед судом за нарушение ПДД

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Омской области судья Колосовского районного суда предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2019 года в Омске на пересечении улиц Лукашевича и Степанца судья, находясь за рулем автомобиля Honda, сбил двоих переходивших дорогу пешеходов. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Как уточнялось ранее, речь идет о Владиславе Куминове. В ходе следствия Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела и удовлетворила представление главы СКР Александра Бастрыкина о привлечении фигуранта к уголовной ответственности.

Вину обвиняемый не признал.

10 октября сообщалось, что российский судья в отставке получил срок за сбитую на переходе девочку.

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Елизавета Новикова
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