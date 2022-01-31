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На шестерых российских судей заведут уголовные дела

Бастрыкин обратился в ВККС за согласием на возбуждение уголовных дел против 6 судей

Фото: Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России (ВККС) представление о привлечении к уголовной ответственности шести судей, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом сообщается на сайте коллегии.

В повестке внеочередного заседания указаны председатель Купинского суда Новосибирской области в отставке Тамара Кошлак, в отношении которой Бастрыкин просит согласия на возбуждение дела по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Помимо нее, в списке значится мировой судья в отставке из Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) — по статье о подстрекательстве к должностному преступлению и нарушении тайны переписки.

Судья Колосовского суда Омской области Владислав Куминов — за нарушение правил дорожного движения. К уголовной ответственности привлекут судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского за смертельное ДТП и оставление в опасности, и судью Ленинского суда Владикавказа Родиона Антипина, подозреваемого в вымогательстве взятки.

Также завести дело просят на бывшего председателя Пестречинского суда Татарстана Ирека Набиева, которому вменяют похищение человека, незаконный оборот наркотиков, вымогательство, подделку документов, отмывание денег, мошенничество, коррупцию.

Обращение Бастрыкина будет рассмотрено ВККС 7 февраля.

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Любовь Ширижик
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