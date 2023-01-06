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23:05, 6 января 2023Экономика

Абрамович переписал состояние на своих детей до начала спецоперации

The Guardian: бизнесмен Абрамович переписал состояние на детей до начала спецоперации
СюжетСанкции против России:

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Российский бизнесмен Роман Абрамович мог перевести значительную часть состояния в трастовые фонды своих детей незадолго до начала спецоперации до начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Издание со ссылкой на переданные ей анонимным источником данные киприотской компании MeritServus, специализирующейся на регистрации офшорных компаний и трастовых фондов, отмечает, что предприниматель смог переписать на своих семерых детей активы минимум на четыре миллиарда долларов, включая недвижимость, личные самолеты, вертолеты и яхты.

При этом уточняется, что реорганизация 10 связанных с Абрамовичем трастовых фондов за три недели до начала СВО, когда правительства стран Запада предупредили о введении санкций против представителей российского бизнеса в случае начала конфликта на Украине.

Абрамович стал самым обедневшим миллиардером России в 2022 году. Сообщается, что он потерял более половины своего состояния, год назад его активы оценивались в 18 миллиардов долларов, теперь — в 7,8 миллиарда. Абрамович понес наибольшие убытки среди примерно 20 российских миллиардеров. В совокупности они потеряли около 95 миллиардов долларов.

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Марина Совина
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