Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:40, 31 декабря 2022Экономика

Назван самый обедневший миллиардер России

Bloomberg сообщил, что миллиардер Абрамович в 2022 году потерял более половины состояния
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Imago sportfotodienst/ Globallookpress.com

Агентство Bloomberg назвало самого обедневшего миллиардера России в 2022 году, им стал бизнесмен Роман Абрамович.

Сообщается, что он потерял более половины своего состояния, год назад его активы оценивались в 18 миллиардов долларов, теперь — в 7,8 миллиарда.

Агентство уточнило, что согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index Абрамович понес наибольшие убытки среди примерно 20 российских миллиардеров. В совокупности они потеряли около 95 миллиардов долларов.

В сентябре сообщалось, что суммарное состояние российских миллиардеров упало с начала 2022 года почти на 54 миллиарда долларов. Больше всех потеряли совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и предприниматель Роман Абрамович — 7,53 и 7,34 миллиарда долларов соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту
В Китае рассказали об опасениях США из-за сближения Москвы и Пекина
В Великобритании заявили о наступлении решающей эпохи в геополитике
Россия объяснила блокировку заявления СБ ООН по Лачинскому коридору
Предков актера Камбербэтча уличили в работорговле
Пушков оценил перспективы Китая и США наладить диалог
Назван самый обедневший миллиардер России
Патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении мира
Россиянам напомнили правила запуска фейерверков
Стало известно о невозможности Германии выполнить план по борьбе с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.