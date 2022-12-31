Назван самый обедневший миллиардер России

Bloomberg сообщил, что миллиардер Абрамович в 2022 году потерял более половины состояния

Агентство Bloomberg назвало самого обедневшего миллиардера России в 2022 году, им стал бизнесмен Роман Абрамович.

Сообщается, что он потерял более половины своего состояния, год назад его активы оценивались в 18 миллиардов долларов, теперь — в 7,8 миллиарда.

Агентство уточнило, что согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index Абрамович понес наибольшие убытки среди примерно 20 российских миллиардеров. В совокупности они потеряли около 95 миллиардов долларов.

В сентябре сообщалось, что суммарное состояние российских миллиардеров упало с начала 2022 года почти на 54 миллиарда долларов. Больше всех потеряли совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и предприниматель Роман Абрамович — 7,53 и 7,34 миллиарда долларов соответственно.

