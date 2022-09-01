Оценены потери российских богачей с начала года

Bloomberg: российские миллиардеры обеднели с начала 2022 года почти на 54 млрд долларов

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), суммарное состояние российских миллиардеров упало с начала 2022 года почти на 54 миллиарда долларов. Больше всех потеряли совладелец «Северстали» Алексей Мордашов и предприниматель Роман Абрамович — 7,53 и 7,34 миллиарда долларов соответственно. Состояние Мордашова сократилось до 21,3 миллиарда, а Абрамовича — до 10,7 миллиарда долларов.

Кроме того, на 5,91 миллиарда долларов обеднел бенефициар НЛМК Владимир Лисин и на 4,18 миллиарда — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Потери следующих за ними в рейтинге совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова и Алишера Усманова («Металлоинвест», «Мегафон») оцениваются в 2,31 и 2,08 миллиарда долларов.

При этом состояние у некоторых отечественных миллиардеров увеличилось. Так, капитал самого богатого россиянина в рейтинге, владельца «Норникеля» Владимира Потанина, вырос на 2,12 миллиарда долларов, до 33 миллиардов. Больше всего состояние смог увеличить основатель химического холдинга «Фосагро» Андрей Гуриев. С начала текущего года он заработал 3,33 миллиарда долларов, теперь его капитал составляет 11,2 миллиарда долларов. Также разбогатеть смогли основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и совладелец USM Андрей Скоч. Их состояние выросло на 1,1 и 0,5 миллиарда долларов соответственно.

Индекс рассчитывается на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге BBI находятся 500 богатейших людей мира, в настоящий момент в него входят 26 граждан России.

Текущий год оказался трудным и для финансового состояния зарубежных миллиардеров. Недавно, после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он допустил, что в дальнейшем процентные ставки могут вырасти, американский фондовый рынок обрушился. В связи с этим богачи США потеряли миллиарды долларов. В частности, капитал богатейшего бизнесмена планеты Илона Маска сократился на 5,4 миллиарда долларов и теперь составляет 257,3 миллиарда долларов.