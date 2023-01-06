Арестован предполагаемый убийца ведущей «Русского радио»

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве ведущей «Русского радио» Азовской

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве ведущей «Русского радио Вологда» Анны Азовской на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

По информации следователей, 33-летний россиянин зарезал сожительницу в съемной квартире на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сообщается, что ранее подозреваемый был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что в Москве убили 34-летнюю радиоведущую Анну Азовскую. Полицейских вызвали соседи, услышавшие крики о помощи в жилом доме на севере столицы. Выломав дверь, они обнаружили, что все вокруг было в крови. Находящийся в квартире мужчина признался, что в ходе ссоры набросился на женщину с ножом.