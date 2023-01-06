Экс-посол Мирошник: украинских беженцев в Европе ждет низкооплачиваемый труд и притеснения

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник предупредил украинских беженцев, живущих в Европе, о последствиях своего выбора. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

По словам дипломата, осевших в европейских странах украинцев ждет неквалифицированный и низкооплачиваемый труд, социальные притеснения и невозможность вернуться домой.

«До 70-80 процентов беженцев не планируют уже возвращаться на Украину, но и “страны-партнеры” не собираются долго их кормить», — объяснил он.

Бывший посол ЛНР добавил, что в новых местах проживания украинцы будут «пополнять криминалитет». Украина, в свою очередь, останется без работоспособного населения, которое будет предоставлять услуги «истинным европейцам», считает он.

«“Радужно-лозунговый период” для украинских беженцев заканчивается, им предстоит ощутить на себе истинное отношение европейцев», — предупредил Мирошник.

В 2022 году число беженцев, обратившихся за международной защитой в страны Евросоюза, достигло рекордного уровня со времен европейского миграционного кризиса в 2015 году. По данным Европейского бюро по вопросам предоставления убежища, с июля количество обратившихся за помощью увеличилось на 16 процентов.