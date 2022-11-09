В ЕС количество беженцев достигло рекордного уровня с 2015 года

В ЕС количество беженцев с Украины и Ближнего Востока достигло рекорда с 2015 года

Число беженцев, обратившихся за международной защитой в страны Евросоюза (ЕС), достигло рекордного уровня со времен европейского миграционного кризиса в 2015 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей Европейского бюро по вопросам предоставления убежища.

По словам представителей бюро, в августе 2022 года около 84 500 человек подали прошения о предоставлении убежища в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии. Кроме того, еще около 255 тысяч беженцев, большинство которых прибыло с Украины, запросили временное убежище. Количество обратившихся за помощью увеличилось на 16 процентов с июля текущего года.

Бегущие от войны сирийские беженцы в 2015 году переполнили европейские миграционные центры, что спровоцировало один из крупнейших политических кризисов в ЕС. В августе текущего года количество беженцев составило приблизительно половину от числа мигрантов, прибывавших в Европу ежемесячно в 2015 году.

Сирийцы и афганцы стали больше обращаться за помощью по вопросам миграции. Граждане Афганистана подали около 127 000 заявлений с тех пор, как талибы взяли власть в стране после вывода войск США в августе 2021 года («Талибан», запрещенная в России террористическая организация).

Отмечается, что число обращающихся за помощью в одиночку детей, приезжающих также в основном из Сирии и Афганистана, резко выросло на 28 процентов с июля по август 2022 года.

Последняя категория беженцев — турецкие граждане. Турция — кандидат на членство в ЕС и за последние семь лет получила миллиарды евро из европейских фондов, чтобы не допустить массовую миграцию сирийцев в Европу. Около 4600 граждан Турции подали прошение о предоставлении убежища в августе текущего года.

Ранее главы 23 муниципалитетов Германии попросили финансовую помощь в связи с сильным потоком приезжих с Украины.