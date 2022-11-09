Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 9 ноября 2022Мир

В ЕС количество беженцев достигло рекордного уровня с 2015 года

В ЕС количество беженцев с Украины и Ближнего Востока достигло рекорда с 2015 года

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Число беженцев, обратившихся за международной защитой в страны Евросоюза (ЕС), достигло рекордного уровня со времен европейского миграционного кризиса в 2015 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей Европейского бюро по вопросам предоставления убежища.

По словам представителей бюро, в августе 2022 года около 84 500 человек подали прошения о предоставлении убежища в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии. Кроме того, еще около 255 тысяч беженцев, большинство которых прибыло с Украины, запросили временное убежище. Количество обратившихся за помощью увеличилось на 16 процентов с июля текущего года.

Бегущие от войны сирийские беженцы в 2015 году переполнили европейские миграционные центры, что спровоцировало один из крупнейших политических кризисов в ЕС. В августе текущего года количество беженцев составило приблизительно половину от числа мигрантов, прибывавших в Европу ежемесячно в 2015 году.

Материалы по теме:
Пограничное стояние. Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Пограничное стояние.Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
19 ноября 2021
«Украинский криминал потянется в Европу» Как конфликт на Украине повлияет на рост преступности в России и других странах
«Украинский криминал потянется в Европу»Как конфликт на Украине повлияет на рост преступности в России и других странах
4 мая 2022

Сирийцы и афганцы стали больше обращаться за помощью по вопросам миграции. Граждане Афганистана подали около 127 000 заявлений с тех пор, как талибы взяли власть в стране после вывода войск США в августе 2021 года («Талибан», запрещенная в России террористическая организация).

Отмечается, что число обращающихся за помощью в одиночку детей, приезжающих также в основном из Сирии и Афганистана, резко выросло на 28 процентов с июля по август 2022 года.

Последняя категория беженцев — турецкие граждане. Турция — кандидат на членство в ЕС и за последние семь лет получила миллиарды евро из европейских фондов, чтобы не допустить массовую миграцию сирийцев в Европу. Около 4600 граждан Турции подали прошение о предоставлении убежища в августе текущего года.

Ранее главы 23 муниципалитетов Германии попросили финансовую помощь в связи с сильным потоком приезжих с Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
Названы самые востребованные у россиян направления для путешествий на Новый год
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле
Звездный парикмахер назвал модные и визуально омолаживающие прически на 2023 год
Telegram-канал президента Молдавии взломали
К устроившему стрельбу в казанской школе заявлены иски на 48 миллионов рублей
Еврокомиссия захотела отправить еще 18 миллиардов евро Украине
Доктор Павлова развеяла мифы о пользе костного бульона
Студия Disney запланировала снять сериал об Индиане Джонсе
Китай показал облик сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.