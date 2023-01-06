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14:19, 6 января 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 130 бойцов ВСУ на донецких направлениях

Минобороны заявило об уничтожении 130 бойцов ВСУ на донецком и южно-донецком направлениях

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили около 130 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях за сутки. Об этом в пятницу, 6 января, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что до 80 украинских военных было уничтожено на донецком направлении, и еще более 50 — на южно-донецком.

В военном ведомстве добавили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР_ и Дорожнянка Запорожской области были нанесены удары по технике противника: один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин сообщил, что такие действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

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Евгения Куликова
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